“Señores representantes del pueblo, esta vez el pueblo trabajador les pide especial atención”, rogó antes de que se votaran los dictámenes para una la Ley de Emergencia para el Turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia, que se votaría en el recinto durante este mes. Ella, como los demás, mencionó a las miles de familia “que hemos trabajado y aportado a este país y hoy no sabemos cómo vamos a seguir si no hay un compromiso del Estado para ayudar a las empresas y el empleo”. Apuntó además que “al principio de esta pandemia eramos 30 mil familias agentes de viajes, hoy ya no podemos saber cuantos somos porque muchos se han reconvertido a otras cosas y estamos subsistiendo ya con los últimos recursos”.