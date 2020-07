Vidal fue víctima pero un funcionario de su gobierno está siendo investigado. Es Alex Campbell, el ex subsecretario de Asuntos Municipales de Buenos Aires y actual diputado provincial. Campbell aparece en un chat con Leandro Araque, uno de los ex agentes de la AFI acusados: “Hola, Alex. ¿Cómo estás? Te molesto porque recién salgo de ver a Susana Martinengo y hablamos sobre cosas que me dijo, estaría bueno que las hable con vos”. Martinengo, ex funcionaria de Cambiemos que coordinaba un área de Documentación Presidencial en la Casa Rosada, es una de las detenidas que tiene el caso. Aparece en diálogos con ex agentes de la AFI hablando sobre información recolectada por ellos.