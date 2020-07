Pero quedaron sin arrestar el chef Martín Terra, el ex marido de la empresaria Analía Maiorana, que ocupaba un cargo en la AFI desde 2016; y Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad. Durante las últimas horas sus defensas intentaron una eximisión de prisión, pero hoy mismo se entregarían en el juzgado sabiendo que su situación puede complicarse si no lo hacen. En tanto, no hay noticias de un agentes de AFI que registraba ingresos a la Casa Rosada llamado Javier Bustos. Si hoy no aparece, será considerado prófugo.