“Hola Alex. ¿Cómo estás? Te molesto porque recién salgo de ver a Susana Martinengo y hablamos sobre cosas que me dijo estaría bueno que las hable con vos”. El mensaje salió el 7 de noviembre de 2017 del celular de Leandro Araque, el ex agente de la AFI que está imputado en la causa del espionaje ilegal que se sigue en Lomas de Zamora. Susana Martinengo era la directora de la Documentación Presidencial de Mauricio Macri a la que Araque y otros dos imputados solían ir a ver a la Casa Rosada, según reveló la propia Cristina Kirchner. Pero Alex era Alex Campbell, el ex subsecretario de Asuntos Municipales de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal comandaba la provincia y que hoy es diputado provincial. Justamente Campbell fue noticia hace apenas unos días por otra razón: al igual que Vidal, tiene coronavirus.