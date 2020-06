“Dicen las encuestas que 1 de cada 5 argentinos no está conforme con la cuarentena. Yo los entiendo. En los últimos 20 días, el aumento de la velocidad de contagios es llamativo: aumentaron en el AMBA un 147%, los fallecidos un 95%. Esto era algo que sabíamos que podía pasar y estábamos preparados para hacer frente. Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena. Es un remedio, el único que conocemos. Estamos enamorados de la vida. No tenemos que enojarnos con el remedio, si no con la enfermedad”, buscó concientizar el Presidente, que utilizó la mayor parte del tiempo del anuncio de casi una hora.