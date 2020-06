Chaco vuelve a la fase 1 de la cuarentena luego de una seguidilla de contagios en el Gabinete de Jorge Capitanich

Se anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio y las actividades que promuevan aglomeración. “Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce. Necesitamos hacer este esfuerzo duro e implacable para quebrar la tendencia de la curva”, apuntó el Gobernador