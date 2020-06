-No, si fuera una división del trabajo sería un equívoco. Porque él es el presidente y toma las decisiones. Debería tener más tiempo para poder pensar. Cuando empezó el gobierno fue una de las primeras cosas que yo detecté: se tardaba mucho tiempo de nombrar cargos no tan relevantes porque Alberto quería saber a quién ponían. Un presidente no puede estar atento a quién va a conducir Radio Nacional. Un ser humano no puede estar en todo. La segunda cosa que me dio cuenta es que habían desaparecido de su agenda las charlas políticas. A veces noto que les falta carnura política, a veces están haciendo macrismo, entendido como falta de ejecución. El hecho de que hayan tenido problemas para comprar comida no es de peronismo, les está faltando peronismo. El peronista llega al gobierno y se hace del poder, y va por todo. Entonces entiendo que al presidente le falta un cuerpo de ministros que sean sus fusibles. Él está siendo el fusible, está saliendo a respaldar a los ministros. También lo noto demasiado pendiente de lo que dicen los periodistas y dando demasiadas notas. Debería hablar menos con los periodistas y más con la política. Él ganó esta elección por política y la política no se hace a través de los medios de comunicación. Un ejemplo, cuando anuncian la expropiación de Vicentin, yo lo sentí flojo. Una semana antes a mí un dirigente de La Cámpora me había contado el proyecto, y me lo contó diez veces más convencido de lo que parecía Alberto en la conferencia de prensa. En esa conferencia dice que le contó el proyecto a CFK el domingo a la noche, y me pareció muy poco creíble. No había necesidad de bajarle el precio a la influencia del pensamiento de Cristina. ¿Por qué le pesa contar que CFK es parte de las decisiones que toma el Ejecutivo?