La cuarta mujer con múltiples funciones es Graciana Peñafort. La abogada fue la voz de una de las batallas de CFK como Presidenta: participó desde el Comfer, bajo el mando de Gabriel Mariotto, en la redacción y posterior defensa judicial de la Ley de Medios. Luego fue su abogada y defensora y amiga del fallecido ex canciller Héctor Timerman cuya memoria reivindica en forma permanente y contundente. Insistió con su excarcelación en la causa por el memorándum con Irán, cuando afectado por un cáncer terminal pedía viajar a Estados Unidos. Si no lo lograba, suele decir, sentía “que se me moría a mí”. Igual Timerman no pudo viajar.