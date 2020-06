Los que más marcan esta distinción son los dirigentes que responden a Emilio Monzó y que en algún momento consideraron irse de Juntos por el Cambio en Diputados para tener más autonomía. Pero también coinciden en el análisis sobre cómo está actuando el gobierno nacional: “Está encerrado, no define con la oposición y por ende no hay consenso. Hasta Lavagna los criticó. Igual nosotros seguimos con la búsqueda de identidad dentro de Cambiemos. No nos corre ningún extremo, ni los nuestros ni los del otro lado” , advirtió un hombre de confianza del ex presidente de la Cámara baja.