El también santafesino Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, le apuntó tanto al oficialismo como a la oposición. Preservó a Tonelli de su crítica: “Me pregunto si pueden levantar la voz con algunos hechos que han ocurrido recientemente con nuestra democracia, creo que no, creo que tienen que ser más humildes porque mientras defienden a la República y a las reglas de juego como lo estoy haciendo yo. No se olviden que delegaron facultades extraordinarias vía un endeudamiento y la fuga de capitales que estamos pagando. Lo han hecho ustedes y han vía decreto han hecho designaciones por decreto en la Corte y también lo que han hecho con las escuchas... No perdamos la coherencia”. Al oficialismo le reprochó: “No van a tener conformidad si avanzan con sistemas hegemónicos, nunca van a tener la adhesión de este diputado cuando quieran romper las reglas de juego”.