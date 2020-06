En el final, reforzó la idea de que por el momento no está en agenda considerar el turismo interno: “No hay que precipitarnos porque ponemos las cosas en riesgo. Es mejor ir abriendo de a poquito para que si tenes que retroceder no notes que es tan grande la retracción. Tenemos al 85% del país con la posibilidad de circular con distanciamiento. Eso no es poco . No lo podemos hacer en CABA, Gran Buenos Aires, Córdoba, Resistencia y algunos lugares de Río Negro. El resto puede abrirse un poco más pero eso no significa volver a la plena normalidad. porque el virus está circulando, lo vamos a buscar nosotros, no nos viene a buscar”.