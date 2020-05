Esa Cámara de Casación no es la Federal que tiene su sede en Comodoro Py. Es la que está situada en la calle Talcahuano al 600 y se dedica a revisar los casos de delitos penales no federales. Fue creada durante el kirchnerismo y la integran algunos jueces conocidos en el ambiente penal como “garantistas”. El hecho de que sea esa Cámara de Casación y no la Federal de Comodoro Py la que designe los jueces subrogantes es leído como un claro recorte de poder al edificio de Retiro. “No se le podía dejar elegir a la Casación Federal los integrantes temporarios del nuevo fuero federal”, asegura un funcionario que conoce la letra no escrita del proyecto .