Wolff le facilitó a este medio capturas del contacto vía chat que confirman este relato. “Lo escuché, me contó su historia y me dio su versión de la situación en la clínica. Me dijo que era injusto lo que estaba pasando y ahí se terminó. No hice nada por él. Cero gestión. No me meto con la política de Vicente López (de donde es oriundo) y no tengo trato con la jueza Arroyo Salgado, más allá de haberla tratado por el caso Nisman”, concluyó Wolff, quien además de diputado es ex vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).