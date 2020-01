Un camarista explicó a Infobae –a grandes rasgos- las competencias de ambos fueros federales: “El Contencioso Administrativo es competente para todos los asuntos en el que el Estado es parte. En los conflictos donde hay un interés estatal. Entiende los casos tributarios, aduaneros, que involucran a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, empleo público, contratos públicos, responsabilidad del Estado. Es decir donde el Estado es parte y tiene algún interés directo o indirecto”. Y agregó: “El fuero Civil y Comercial entiende en asuntos que son regidos por leyes federales aunque no sea parte el estado y solo sean parte particulares. Por ejemplo se ocupa de conflictos en materia de derecho de marcas, donde en general no es parte el Estado pero la ley de patentes y marcas es una ley federal. También se dirimen allí los conflictos en materia de derecho aeronáutico, derecho marítimo, donde puede ser o no parte el Estado. Ese fuero también es competente en los pleitos entablados por las prestaciones de las obras sociales y de la responsabilidad por las prestaciones de las obras sociales. Y en casos de Defensa de la Competencia”.