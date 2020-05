Montenegro justificó la flexibilización debido a que “desde la finalización de la prueba piloto” con la apertura de locales a cielo abierto, realizada en el primer fin de semana de mayo en la localidad balnearia, “no se ha detectado una variación sustancial de la situación epidemiológica”, y “en la actualidad no existen casos confirmados de coronavirus en tratamiento en camas de terapia intensiva en el partido”. En la ciudad balnearia no están permitidos shoppings o ferias, ni la permanencia en espacios públicos con fines recreativos. Locales gastronómicos, cervecerías, heladerías y negocios afines seguirán con las persianas bajas, y solo podrán operar en la modalidad de take away o delivery.