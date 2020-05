- La gente nos recibe muy bien y para nosotros no es una sorpresa. Sabemos lo que la gente piensa y siente del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas. En el momento de necesidad la gente está mucho más sensibilizada y cuando llega la ayuda, que es neutral y desinteresada, la gente nos recibe muy bien. Pero reitero que esto no es una sorpresa sino una ratificación de una sensación que existe en el pueblo por su Ejército. Esto no se da sólo en esta campaña. También estamos desarrollando un trabajo que consiste en la distribución de agua en Salta en una zona donde viven pueblos originarios, de los wichis. Y cuando tuve la oportunidad de acompañar allí a un grupo de soldados encontré dos particularidades que emergen de este nivel de compromiso que tiene esta gente y como nos reciben. Me encontré que a través del juego los soldados enseñaban a lavarse las manos para este tipo de enfermedades que vemos hoy. Y cuando luego vi esto mismo en un banner en lenguaje originario que destacaba la importancia de lavarse las manos. Así, vemos un pequeño ejemplo de lo que puede hacer una misión.