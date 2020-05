El otro hecho que señalan en el oficialismo como clave es la denuncia que la semana pasada hizo, en calidad de arrepentido un ex agente y ex funcionario del ministerio de Defensa macrista. Se trata de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. Vila fue agente de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) durante más de una década y hasta aportante en la campaña de Macri en el 2015.