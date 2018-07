"Voy a dar pelea. Tengo más ganas que nunca de seguir en el cargo. No soy una víctima, soy un perro que pelea y no me van a doblegar". Las palabras salen con fuerza de boca de José Luis Vila, el subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa que antenoche recibió una amenaza en su domicilio cuando la Policía Federal encontró un artefacto con un kilo de trotyl (un explosivo de enorme poder destructivo) y una leyenda que decía "Vila ladrón".