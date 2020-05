Cleri reiteró que el Frente de Todos considera que no se había finalizado el trámite y que al no haber tenido respaldo aún podían volver a debatirse en comisión. “No tiene la palabra senador”, frenó Cleri a De Marchi nuevamente. “¡¿Qué me silencia?! No quiera disfrazar un acto de institucionalidad si quieren darle las escuchas a Rafecas”, reprochó en voz alta el mendocino, en referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas para el cargo de Procurador.