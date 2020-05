Así lo advirtió el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, sobre la videoconferencia que mantendrán pasado mañana con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, y sostuvo: “ No vamos a hablar de ninguna reforma laboral porque ninguno de nosotros la está impulsando ni piensa eso. Y no forma parte del diálogo con el FMI : ellos tienen mucho cuidado en no meterse en cuestiones de cambios estructurales, que es decisión soberana del gobierno argentino”.