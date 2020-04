La CGT se reunió esta tarde por videoconferencia por primera vez en su historia, aunque el formato virtual no amortiguó un debate en el que surgieron inéditas críticas al Gobierno. ¿De qué se queja la dirigencia cegetista? De que no se toman medidas para que la parálisis económica se atenúe y pueda aliviarse la situación de trabajadores que hoy están sin tareas, suspendidos o cobrando con rebajas salariales. Y de que la Casa Rosada está ayudando a muchos sectores, pero aún no hubo un auxilio para los sindicatos y las obras sociales que están con sus números en rojo por la caída de la recaudación.