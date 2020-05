-El kirchnerismo ha sido ambiguo. Para aquellos que dicen terminaremos como en Venezuela, hay que aclararles que la ex presidenta lo primero que hizo fue acatar la decisión de las unas en su momento y se fue a su casa, el kirchnerismo nunca cerró las cámaras legislativas, no persiguió físicamente a sus opositores y se mantuvo dentro de un juego político con una concepción de lo que se puede llamar las democracias radicalizadas, pero dentro del sistema. Hoy mismo, Cristina Kirchner apoya como el resto del oficialismo, pero también la oposición, las leyes para permitirle al Gobierno renegociar la deuda. El consenso ahora es el FMI, que se ha convertido en un amigo. Parece claro que la ex presidenta busca limpiar sus causas judiciales. No me parece tan claro que el kirchnerismo esté embarcado en una especie de aprovechamiento de este momento, el “momento socialista”, para cambiar las reglas de juego. En el capitalismo argentino, la presencia del Etado ha sido siempre muy protagónica. Nuestro problema no es ser como Venezuela, nuestro problema es ser Argentina y caer en nuestras conductas seculares, históricas.