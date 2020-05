-Me parece que desnudan la precariedad del Estado de bienestar argentino. No teníamos en el momento en que comienza la emergencia sanitaria un sistema de seguridad social en condiciones de garantizar salarios, casos de suspensiones y despidos o un seguro de desempleo adecuado. No tenemos nada. Lo que hizo el Gobierno es trasladar ese costo enorme al sistema empresarial, que debía seguir pagando los salarios y las cargas sociales aun cuando el trabajador no cumpliera sus tareas y después ideó un sistema para ir subvencionando en parte ese especie de impuesto que está pagando el sector patronal. No se puede hacer un balance porque las medidas que está tomando el Gobierno, como el salario complementario o el IFE, no llegan a sus beneficiarios con eficacia con la que pudo haber imaginado. En el Norte eso se ve claramente porque las medidas que se diseñan en Buenos Aires tardan en llegar o no llegan nunca a la pequeña empresa local. En una situación similar, los países europeos apelaron a su sistema de seguridad social, con el Fondo de Garantía Salarial y el Fondo de Desempleo, y pudieron crear un sistema de prestaciones girando contra un fondo colectivo de seguridad social. Acá no hubo esa posibilidad y lo que está por verse es si ese dinero que invirtió el Gobierno para subvencionar los salarios fue suficiente, bien aplicado y no provocó un desorden mayor en la cuentas estatales.