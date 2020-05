-Exacto. Hoy Fernanda Vallejos dice que van por las empresas, y todos dicen “no, no van a hacer, ¿cómo van a ser tan locos?”. No sé, no sé. Puede que en este caso no pase. Yo lo tendría más en cuenta a Dady Brieva, que dijo “esta vez venimos, y venimos por todo, y no nos vamos más”. Yo lo tendría más en cuenta. Los dirigentes empresarios prácticamente no hablan, se autocensuran.