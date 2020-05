Una fuente en Bariloche que sigue de cerca el tema consultada por este medio aseguró que todavía no se comprobó que los integrantes del grupo que arrojó piedras sean de la comunidad mapuche que lleva adelante la toma del predio . “Es raro lo del ataque porque juega en contra de los intereses de la propia comunidad mapuche. Si es un reclamo por la tierra, por qué no mostrar el rostro. Ahora hay dos causas abiertas: la del incendio y esta del ataque a los fiscales”, señaló. Fuentes judiciales por su parte, indicaron a Infobae que todavía no se pudo establecer si el ataque fue perpetrado por integrantes de la comunidad indígena.