En el Ministerio de Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De hecho, no descartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches. Mientras tanto, este tipo de denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. No debería ser complejo: en las zonas de conflicto habitan poblaciones de entre 30 y 40 personas junto a pocos propietarios de casas lujosas o de campo, que cuentan con su propia custodia de seguridad. Pero hay pocas pistas sobre el origen de la violencia.