Política

Reforma laboral: cómo funcionará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral y qué cambiará en los recibos de sueldo

La reglamentación de la reforma laboral incorporó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir desde noviembre para trabajadores del sector privado

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El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a regir para trabajadores del sector privado en Argentina a partir del 1° de noviembre

La reglamentación de la reforma laboral incorporó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y modificó el formato de los recibos de sueldo en Argentina. El esquema comenzará a regir desde el 1° de noviembre para trabajadores del sector privado. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanacer, la abogada laboralista Jimena Guerrero analizó el alcance de las medidas.

Federico Sturzenegger explicó que el nuevo recibo incluirá un gráfico que mostrará el costo laboral total de cada trabajador. Según detalló, el documento tendrá dos partes. La primera exhibirá las contribuciones patronales y la distribución de los aportes. La segunda mantendrá el esquema tradicional con salario bruto, descuentos y salario neto.

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Guerrero sostuvo que el FAL funcionará como un mecanismo anticipado para financiar futuras indemnizaciones. “Es un fondo especial que crea que de ese fondo salen las indemnizaciones futuras de los empleados”, afirmó. También aclaró que el trabajador no realizará aportes directos al nuevo sistema.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

El FAL comenzará a regir desde el 1° de noviembre para el empleo privado. La reglamentación estableció que los empleadores deberán realizar aportes mensuales al fondo. Guerrero explicó que las pymes aportarán un 2,5%, mientras que las grandes empresas contribuirán con un 1%.

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Ilustración de una mano depositando una moneda en un frasco etiquetado 'Fondo de Asistencia Laboral', junto a un recibo de sueldo con gráfico y figuras de trabajadores.
El Fondo de Asistencia Laboral funcionará como mecanismo anticipado para financiar las futuras indemnizaciones de los empleados privados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abogada laboralista afirmó que el nuevo esquema no reemplaza las indemnizaciones vigentes. “El FAL no reemplaza la indemnización. Es un fondo especial para el empleador”, señaló.

Guerrero también explicó que el acceso al fondo tendrá requisitos específicos. El trabajador deberá contar con al menos doce meses de antigüedad. Además, el empleador necesitará seis meses consecutivos de aportes para utilizar el sistema.

Según indicó, el FAL no funcionará de manera individual para cada empleado. “No es del empleado, es del empleador”, afirmó. También remarcó que el dinero acumulado podría volver a la empresa si no existieran despidos y la compañía se disolviera.

La especialista diferenció el nuevo sistema del fondo de cese laboral de la construcción. Explicó que el régimen de la construcción ya funcionaba bajo una lógica distinta por la dinámica propia de la actividad.

Las dudas sobre el financiamiento del sistema previsional

Guerrero sostuvo que los aportes saldrán de contribuciones que actualmente se destinan al sistema de seguridad social. “El empleador va a seguir aportando lo mismo”, afirmó. Luego agregó que los recursos se redireccionarán desde el sistema previsional, las asignaciones familiares y el fondo de desempleo hacia el nuevo esquema laboral.

Vista aérea de las manos de un ejecutivo revisando un informe con tablas y un gráfico circular. Una pluma en mano derecha sobre mesa de madera.
Los recibos de sueldo cambiarán de formato e incluirán un gráfico que mostrará el costo laboral total y las contribuciones patronales de cada trabajador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abogada laboralista consideró que esa modificación podría afectar el financiamiento previsional. “El sistema va a recibir menos dinero”, señaló. También indicó que el sistema jubilatorio “ya viene supergolpeado”.

Al mismo tiempo, la especialista planteó interrogantes sobre los excedentes del fondo. Explicó que la reglamentación todavía no definió cómo se administrarán esos recursos ni cuál será el límite para dejar de aportar.

La especialista afirmó que todavía existen aspectos sin reglamentar. “Hay más dudas que certezas”, resumió. También mencionó que continúan los debates judiciales sobre la constitucionalidad de la reforma laboral.

Qué cambiará en los recibos de sueldo

La reglamentación también modificó el formato de los recibos salariales. Sturzenegger explicó que el nuevo esquema incluirá información sobre las contribuciones patronales y el costo laboral total.

Documento de recibo de sueldo detallado en español con secciones para datos de la empresa, sueldos, aportes y un gráfico circular de costos del empleador
La imagen presenta un nuevo recibo de sueldo detallado, mostrando la composición salarial, los aportes del empleado y empleador, y un desglose de costos laborales

Guerrero consideró positiva esa modificación. “Va a aparecer ahora también cuánto está poniendo el empleador”, explicó. Según indicó, los trabajadores podrán visualizar aportes que antes no figuraban en el recibo. El nuevo formato incluirá un gráfico de torta con diferentes componentes del costo laboral. Allí aparecerán los aportes patronales destinados al sistema previsional, la obra social y la ART.

La especialista sostuvo que el cambio no implicará nuevos descuentos para los trabajadores. “Los descuentos siguen iguales”, aclaró. También señaló que el objetivo principal será transparentar la composición del costo laboral.

Licencias médicas y reglamentación pendiente

La entrevista también abordó los cambios vinculados a las licencias laborales. Guerrero explicó que las licencias por enfermedad continúan vigentes bajo el esquema actual. Sin embargo, cuestionó la falta de precisiones sobre las juntas médicas previstas en la reglamentación. “No está reglamentada la junta médica”, afirmó. También señaló dudas sobre los criterios de imparcialidad en los controles médicos.

La reglamentación estableció que los certificados médicos deberán presentarse en formato digital, salvo excepciones. Guerrero advirtió que la norma todavía deja zonas grises para trabajadores sin acceso inmediato a herramientas digitales.

La especialista sostuvo que varios puntos de la reforma todavía requieren definiciones operativas. También remarcó que algunos aspectos podrían derivar en nuevas discusiones judiciales.

Cabe destacar que la reforma laboral abrió un nuevo debate sobre el empleo registrado en Argentina. El Gobierno sostiene que los cambios apuntan a reducir costos laborales y fomentar contrataciones formales. “No creo que esta sea la forma”, afirmó Guerrero. Y sostuvo que las modificaciones benefician principalmente a los empleadores.

Asimismo, la abogada laboralista remarcó que las relaciones laborales presentan una desigualdad estructural entre empleador y trabajador. Según explicó, esa situación condiciona la aplicación práctica de las nuevas medidas.

La implementación del FAL y los cambios en los recibos de sueldo comenzarán desde noviembre. Mientras tanto, continúan las discusiones sobre el alcance de la reforma y su impacto sobre el sistema laboral argentino.

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