“En los contenidos de los cuadernillos hay material de coyuntura que no es pertinente con los núcleos de aprendizaje prioritarios que los chicos deben adquirir por los diseños curriculares, hay falta de rigurosidad y, como siempre han hecho cuando gobernadores en los 12 años antes del 2015, hay un tremendo reduccionismo histórico, preguntas capciosas, sesgo ideológico, exaltación de la figura presidencial y de algunos ministros, además de cuestionamientos a políticas llevadas a cabo por provincias donde el kirchnerismo no gobierna, entre otras barbaridades", precisó el ex ministro de Educación.