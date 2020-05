La sabiduría de la confesión realizada por teléfono por uno de los dirigentes que fue crucial en el armado del Cambiemos que llegó al poder en el 2015 impacta. Acepta que la oposición no tiene mucho para hacer ni decir en estos tiempos oscuros para quien no comparte las políticas centrales del Frente de Todos. Reconoce que el votante duro de Juntos por el Cambio reclama por una dirigencia opositora que salga a poner el cuerpo y se enfrente con Alberto Fernández. “Más que activar por las redes sociales y agradecerle a Patricia Bullrich porque no tiene problemas en salir a debatir por los medios no podemos hacer”, agrega. Y remata: “Es nuestra candidata para el 2021. Yo creo que en Capital ganamos muy cómodos con ella. Para eso, no tiene que pelearse con Horacio (Rodríguez Larreta) y, hasta lo que sé, ambos cuidan el vínculo″.