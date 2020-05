Prat Gay recordó el record de la industria automotriz, que en abril por primera vez en la historia no produjo un solo auto. "La industria automotriz en otros países cayó hasta 90 %, pero no se paró por completo; eso no sucedió en ningún lugar del mundo”, dijo. Además, precisó que el mes pasado la producción de cemento cayó más de 50%, a 400.000 toneladas, y que para encontrar niveles de producción similares había que retrotraerse al 2002 o a la década del noventa.