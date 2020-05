En el kirchnerismo debatían por aquellos días si CFK debía o no arriesgarse a una nueva candidatura. Había perdido el año anterior. Y en Brasil Lula no había podido traspasara sus votos a Fernando Haddad. La arquitectura que anunció la ex presidenta sorprendió y generó dudas. Una oposición incrédula desconfió. Hubo rumores de que la fórmula era un golpe de efecto para unir al peronismo pero en voz baja se decía que seguramente volvería haber un enroque y la fórmula final sería Cristina Fernández-Alberto Fernández. No sucedió.