El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se habilitarán las salidas recreativas de los niños durante los fines de semana. “Quiero ratificar que nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente. Y en línea con eso, ratificar que la cuarentena sigue en la ciudad de Buenos Aires. Se triplicó la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que se haya triplicado, el nivel de casos en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de casos se ha mantenido relativamente estable, excepto en las zonas más vulnerables y los geriátricos. Seguimos en cuarentena. Es una enfermedad muy contagiosa. Todo el esfuerzo no los vamos a tirar por la borda, porque estos resultados son producto del esfuerzo de todo. Es muy raro encontrar a alguien en la Ciudad que no use barbijo. El comportamiento ha sido bueno y el resultado fue muy bueno”, resaltó el jefe de Gobierno porteño.