En respuesta a los que criticaron la gestión y presiones de Cristina Fernández frente a la Corte, en su entorno sostienen que no pidió permiso. Aseguran que su objetivo fue poner a resguardo de planteos judiciales futuros a las leyes que se voten, si así sucede, en el Congreso. De paso le apuntaron a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los dos jueces que votaron por separado. Rosenkrantz, en disidencia parcial, se pronunció por rechazar in limine el planteo mientras que el ex ministro de Justicia sostuvo que la presentación no correspondía a la competencia originaria de la Corte y que el Senado puede regular su propio funcionamiento.