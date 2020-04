Estudiosa del reglamento y secretaria parlamentaria de su bloque, Lospennato le dijo a Infobae que el proceso no se completaría antes de dos o tres semanas ya que requiere de consenso y una auditoría tecnológica como una prueba anti hackeo. La opinión no es unánime en Juntos por el Cambio, varios constitucionalistas han manifestado que debe modificarse el reglamento que tiene al menos unas 130 remisiones a actitudes que exigen presencia física. En 16 países con aislamiento y restricciones por el COVID-19 hay sesiones en sus parlamentos pero cada una por un único tema y con reglamentos que facilitan sesiones más cortas y no con debates tan extensos como los argentinos.