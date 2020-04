Pero, más allá de las diferencias tecnológicas, en Diputados habría más chances de avanzar en acuerdos políticos a pesar de que el oficialismo no tiene ni quórum ni mayoría propia como sí tienen los senadores del Frente de Todos. En el Senado, el peronismo no necesita negociar votos excepto en iniciativas que requieran dos tercios o respaldo político como fue la renegociación de la deuda. En el marco de la pandemia, Cristina Kirchner no consensuó ninguna medida. De hecho la semana pasada la oposición le reclamó sesionar y manifestó su rechazo al pedido frente a la Corte que hizo sin consultar. Lo calificaron como “improcedente”.