Sobre el pedido de prisión domiciliaria para el ex secretario de Transporte kirchnerista, condenado por la Tragedia de Once, el comunicado de Pietragalla señaló que “en el caso concreto de la presentación realizada por el Sr. Jaime, fue su defensa quien acudió a la SDH para plantear el caso. La misma alegó un delicado estado de salud de la persona detenida, agravada por su edad, y la irrupción de la pandemia del COVID-19; a su vez, manifestando que los anteriores rechazos judiciales ponían en riesgo la salud e incluso la vida del imputado. En ese sentido, y teniendo especialmente en cuenta las recomendaciones notificadas frente al brote de coronavirus por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino, acerca de la conveniencia de otorgar prisiones domiciliarias a las personas en grupos de riesgo, sumado a que el Sr. Jaime no cuenta con una condena firme en su contra y comprobado su estado de salud, es que esta SDH propició, a través del amicus curiae, el pedido de prisión domiciliaria”.