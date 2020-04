-Cuando vi que las cosas se complicaban me vine de Buenos Aires a Quito, en donde tengo una infraestructura bastante buena, y me encerré en un departamento que tengo aquí y desde entonces no he visto a nadie. Vivo hace treinta y cinco años en un penthouse que tiene una vista maravillosa, ubicado en la exclusiva Avenida González Suárez. Tengo personal que me ayuda; vienen, me cocinan, limpian y se van. Me levanto siempre ‪a las seis‬ de las mañana, entro a la computadora, que se encuentra en mi biblioteca, leo varios periódicos.