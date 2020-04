Durán Barba también pronosticó que Donald Trump perderá las elecciones en Estados Unidos : “Yo habría votado por (Bernie) Sanders, pero (Joe) Biden va a ganar por ser más sensato". Luego expresó su opinión sobre la condena que recibió Rafael Correa, ex presidente de Ecuador: "Las persecuciones y condenas me parecen muy mal. No me gusta la justicia para hacer política. No soy partidario de las prisiones preventivas”.