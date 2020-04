Gutiérrez explicó que “en el 70% del (salario) neto nos hemos opuesto porque no estábamos de acuerdo y al no haber aceptado los empresarios la propuesta que estábamos haciendo, rechazamos lo que querían". "Por lo tanto -siguió el dirigente-, ese acuerdo no está firmado y no va a haber posibilidades, por lo menos esta semana, de cerrar nada. Por eso la semana que viene hay que exigirles a todas las empresas que paguen la primera quincena primera de abril tal cual dice el decreto del Presidente, que es el 100% de los salarios. El que no lo pague tendrá que soportar las denuncias y la pelea que daremos para el pago de los salarios”.