- Hay que plantearle al Gobierno que de un subsidio a las obras sociales por el desfasaje de la recaudación que genera el tema de la cuarentena. No hay otra solución. El tipo que no paga el sueldo, no te va a pagar tampoco aportes y contribuciones. El otro tema son los prestadores. El setenta por ciento de la atención de salud es en el sistema privado. Si no le tirás un salvavidas hoy, terminan todos bajo el agua sin poder funcionar. Imaginate un centro de diagnóstico ¿Quién carajo se va a sacar una radiografía hoy? Nadie. Y hay que dejarlo abierto. Los sanatorios están todos vacíos, esperando a los enfermos por el COVID. Y tampoco recaudan porque no van los pacientes. Hoy, si vos tenés un dolorcito en el codo, no vas a la clínica, te ponés una cremita y listo. El 56% de los egresos de los sanatorios se va en sueldos. Y si no facturan, ¿de dónde sacan la plata para pagar a los empleados? Esa es la realidad hoy.