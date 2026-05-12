Tras la escalada interna, Bullrich busca descomprimir la tensión con Javier y Karina Milei por el caso Adorni

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)

Tras abrir un nuevo frente interno, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, resolvió bajar el tono y descomprimir la tensión generada luego de sus cuestionamientos a la directiva de Javier Milei y Karina Milei por blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Fue suficiente. Habrá que esperar un tiempo prudencial”, sostuvo un dirigente cercano a la senadora libertaria días después de haberle exigido al ministro coordinador que anticipara la presentación de su declaración jurada para antes de la fecha del vencimiento. La postura cayó mal en la cúpula libertaria que, según expresaron al menos tres integrantes de la mesa política, acumula reclamos de distintas índoles contra la legisladora.

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En los últimos días, las principales terminales del Poder Ejecutivo rechazaron los planes de tratar Ficha Limpia por fuera del proyecto de reforma electoral enviado al Congreso mientras otros no se atrevían a darlo por cerrado. A través de su cuenta de X, el senador del PRO, Martín Goerling, le atribuyó la iniciativa a Bullrich y se mostró abierto a discutir los proyectos por separado. El tema será tratado este martes a las 16 en una nueva reunión de la mesa política que se celebrará en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicado en la planta baja de Casa Rosada.

“No cambiamos de idea. Diseñamos un proyecto que incluye todo, pero Patricia no estuvo en la elaboración y un poco le gusta el protagonismo”, sintentizaron desde el entorno de la menor de los Milei a Infobae, visiblemente molestos. En la misma línea, otro funcionario coincidió en que el oficialismo debería tratar la reforma “tal como la quiere el Presidente y no como le conviene a cada uno”.

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La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

El proyecto original, anunciado por el mandatario, y con el que planean insistir desde el oficialismo, incluye la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero además la modificación del sistema de financimiento de los partidos y la incorporación de Ficha Limpia como “señuelo”.

“Todo lo que no haya sido consensuado por la mesa no representa la decisión del Gobierno en su conjunto. Si mañana se define que Ficha Limpia se saca, es otra cosa, pero por ahora eso no es así”, abrió el paraguas otro integrante del ecosistema libertario que articula con el Congreso.

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Pese a las rispideces que generó la notoria diferenciación, tanto los Milei como la propia Bullrich saben que se necesitan mutuamente. En el Ejecutivo reconocen que la senadora mide bien en las encuestas; incluso algunas proyecciones electorales la posicionan favorablemente en la Ciudad de Buenos Aires, aunque alertan que su candidatura no está definida. Por su parte, en el Senado, son conscientes de que por fuera del oficialismo el terreno es más hostil.

“Ninguno está en posición de romper. Al menos por ahora”, coincidió un actor que mira la escena desde afuera, aunque considera que Bullrich sabe que cuenta con votos propios y se posiciona. “En su lugar, es más conviente ser ‘mileista racional’ que ‘anti-milei’. Ella tiene para ganar en la representación de una porción del electorado que se puede sentir incómodo con el tema Adorni”, hipotetizó además.

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Jorge Macri, Luis Petri, Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo - acto Embajada de Israel

No es el único que atribuye el gesto de autonomía de la legisladora a una movida electoral. “Falta mucho para 2027. No soy partidario de exponer las críticas. Esto es como un equipo de fútbol: en la cancha jugamos todos para el mismo lado; en el vestuario hablamos lo que haya que hablar”, sostuvo un legislador violeta sobre el tema.

En algunas tribus del variado universo libertario acusan a la exministra de haber entablado acuerdos subterráneos con el PRO de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, otros sectores del mismo espacio no compran esa teoría y adjudican el accionar divisionista a lo que definieron como el “gen oportunista”.

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“Se ha naturalizado demasiado los cambios de bando”, se expidió un alfil legislativo. Algo similar planteó Fernando De Andreis, el diputado que interpreta públicamente la postura del expresidente Mauricio Macri, al sostener que “lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un partido a otro”.