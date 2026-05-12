Política

Tras la escalada interna, Bullrich busca descomprimir la tensión con Javier y Karina Milei por el caso Adorni

La senadora expuso su visión ante la investigación por enriquecimiento ilícito, pero desde su entorno anticipan que bajará el perfil. La lectura de Casa Rosada y las diferencias por reforma electoral

Guardar
Google icon
La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)
La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)

Tras abrir un nuevo frente interno, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, resolvió bajar el tono y descomprimir la tensión generada luego de sus cuestionamientos a la directiva de Javier Milei y Karina Milei por blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Fue suficiente. Habrá que esperar un tiempo prudencial”, sostuvo un dirigente cercano a la senadora libertaria días después de haberle exigido al ministro coordinador que anticipara la presentación de su declaración jurada para antes de la fecha del vencimiento. La postura cayó mal en la cúpula libertaria que, según expresaron al menos tres integrantes de la mesa política, acumula reclamos de distintas índoles contra la legisladora.

PUBLICIDAD

En los últimos días, las principales terminales del Poder Ejecutivo rechazaron los planes de tratar Ficha Limpia por fuera del proyecto de reforma electoral enviado al Congreso mientras otros no se atrevían a darlo por cerrado. A través de su cuenta de X, el senador del PRO, Martín Goerling, le atribuyó la iniciativa a Bullrich y se mostró abierto a discutir los proyectos por separado. El tema será tratado este martes a las 16 en una nueva reunión de la mesa política que se celebrará en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicado en la planta baja de Casa Rosada.

No cambiamos de idea. Diseñamos un proyecto que incluye todo, pero Patricia no estuvo en la elaboración y un poco le gusta el protagonismo”, sintentizaron desde el entorno de la menor de los Milei a Infobae, visiblemente molestos. En la misma línea, otro funcionario coincidió en que el oficialismo debería tratar la reforma “tal como la quiere el Presidente y no como le conviene a cada uno”.

PUBLICIDAD

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni
La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

El proyecto original, anunciado por el mandatario, y con el que planean insistir desde el oficialismo, incluye la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero además la modificación del sistema de financimiento de los partidos y la incorporación de Ficha Limpia como “señuelo”.

Todo lo que no haya sido consensuado por la mesa no representa la decisión del Gobierno en su conjunto. Si mañana se define que Ficha Limpia se saca, es otra cosa, pero por ahora eso no es así”, abrió el paraguas otro integrante del ecosistema libertario que articula con el Congreso.

Pese a las rispideces que generó la notoria diferenciación, tanto los Milei como la propia Bullrich saben que se necesitan mutuamente. En el Ejecutivo reconocen que la senadora mide bien en las encuestas; incluso algunas proyecciones electorales la posicionan favorablemente en la Ciudad de Buenos Aires, aunque alertan que su candidatura no está definida. Por su parte, en el Senado, son conscientes de que por fuera del oficialismo el terreno es más hostil.

“Ninguno está en posición de romper. Al menos por ahora”, coincidió un actor que mira la escena desde afuera, aunque considera que Bullrich sabe que cuenta con votos propios y se posiciona. “En su lugar, es más conviente ser ‘mileista racional’ que ‘anti-milei’. Ella tiene para ganar en la representación de una porción del electorado que se puede sentir incómodo con el tema Adorni”, hipotetizó además.

Jorge Macri, Luis Petri, Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo - acto Embajada de Israel
Jorge Macri, Luis Petri, Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo - acto Embajada de Israel

No es el único que atribuye el gesto de autonomía de la legisladora a una movida electoral. “Falta mucho para 2027. No soy partidario de exponer las críticas. Esto es como un equipo de fútbol: en la cancha jugamos todos para el mismo lado; en el vestuario hablamos lo que haya que hablar”, sostuvo un legislador violeta sobre el tema.

En algunas tribus del variado universo libertario acusan a la exministra de haber entablado acuerdos subterráneos con el PRO de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, otros sectores del mismo espacio no compran esa teoría y adjudican el accionar divisionista a lo que definieron como el “gen oportunista”.

“Se ha naturalizado demasiado los cambios de bando”, se expidió un alfil legislativo. Algo similar planteó Fernando De Andreis, el diputado que interpreta públicamente la postura del expresidente Mauricio Macri, al sostener que “lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un partido a otro”.

Temas Relacionados

Patricia BullrichManuel AdorniGobiernoJavier MileiKarina MileiÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El kirchnerismo blanqueó el perfil de candidato que quiere para 2027 y crece el malestar dentro del PJ

Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, explicitó que si próximo presidente es peronista debe responder a la ex Jefa de Estado

El kirchnerismo blanqueó el perfil de candidato que quiere para 2027 y crece el malestar dentro del PJ

El Senado retoma el debate para cambiar la ley de salud mental: expondrán más de 30 invitados

Habrá un plenario de comisiones desde las 14. Quedan expositores en fila y habrá más encuentros. Expectativa por la Labor Parlamentaria de las 18 para sesionar el jueves. La posible reunión para empezar a tratar la reforma electoral

El Senado retoma el debate para cambiar la ley de salud mental: expondrán más de 30 invitados

El caso Adorni trabó la Ley Hojarasca y Macri prepara una gira por el país para acentuar sus diferencias

Los proyectos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete afectaron las negociaciones del proyecto de Sturzenegger, en un momento tenso de las relaciones entre el oficialismo y el PRO, su principal aliado

El caso Adorni trabó la Ley Hojarasca y Macri prepara una gira por el país para acentuar sus diferencias

Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización

La concentración es a las 17 en Plaza de Mayo. Exigen la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial. Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales

Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización

El gobernador de Salta le pidió al Gobierno que garantice el suministro de gas en el norte durante el invierno

Gustavo Sáenz grabó un video exigiendo que la región disponga de energía ante el incremento de la demanda por las bajas temperaturas. “No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, reclamó

El gobernador de Salta le pidió al Gobierno que garantice el suministro de gas en el norte durante el invierno

DEPORTES

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Así fue el estreno de Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López

La conmovedora vuelta de Mario Pergolini a Otro día perdido tras la muerte de su madre: “Pasé unos días difíciles”

Nazarena y Barbie Vélez contaron sus problemas de incontinencia urinaria y el nombre que le pusieron a sus partes íntimas

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera

Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

Panamá registra más de 15,000 desplazamientos asociados a eventos hidrometeorológicos