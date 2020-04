“En las carnicerías es más compleja nuestra función de policías de precios porque no hay una referencia -sostiene-. En ese sector es donde detectamos los mayores abusos y apelamos a la voluntad de los dueños de los lugares. Muchos de ellos, después de las reiteradas inspecciones bajan los precios, otros no. Además dicen que venden carne de calidad de exportación cuando a simple vista se observa que esto no es así".