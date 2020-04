“¿Por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios cuando no son precisamente hijos del socialismo? ¿Por qué pudieron y el pequeño no? Porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso y eso hay que corregirlo”, expresó molesto el mandatario en una entrevista que le brindó al blog El Cohete a la Luna.