“Creemos que acá no hay una dicotomía entre la economía y la salud. No hay economía posible que repunte en un esquema de contagios masivos y muertes contadas por miles. Esto está pasando en las potencias más grandes del mundo, que económicamente tienen espalda y, sin embargo, ante la situación de la pandemia se desmorona su economía, porque no hay ninguna intención ni capacidad de la sociedad de consumir en un contexto de muerte masiva”, expresó. “Nosotros ya veníamos limitados económicamente y si no tenés una ley que te permita más capacidad de recaudación la verdad que se hace muy difícil”.