El planteo, afirmó Domínguez, podría ser que “ condicionar la gravabilidad a que alguien haya hecho un blanqueo hace dos años, con lo cual ya pagó el impuesto por esa plata que exteriorizó, violaría el principio de igualdad y no reflejaría exactamente la capacidad contributiva”. El contador explicó que si dos personas hoy tienen el mismo patrimonio, no sería justo que uno pagase una alícuota y el otro otra diferente porque ingresó al blanqueo en 2017. “También estaría vulnerado el principio de capacidad contributiva porque no sería adecuado medirla por el patrimonio que uno tiene hoy en base a algo que se hizo dos años atrás”, agregó.