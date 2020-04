“ No es momento de pedir nada -dijo a Infobae-. Logramos un buen acuerdo paritario y un bono que todavía están cobrando los trabajadores. Somos conscientes de la situación en que estamos, sabemos que hay gente que no puede cobrar o no puede trabajar, que hay empresas que pagan todos los sueldos aunque algunos no estén trabajando o tengan problemas de salud. No podemos exigirles (a las empresas) más de lo que hacen. Cuando tenemos que pedir salario, somos los primeros que no nos dejamos atropellar, pero en este momento tenemos que hacer un aporte los que podamos hacerlo ".