“Si no hubiera sido por la pandemia, no habríamos aprobado esta ley”, afirmó Miguel Lifschitz . Después de una semana de haber sido el blanco de todo tipo de presiones públicas por parte de oficialistas (en medios, espacios publicitarios en redes y mensajes de texto desde distintas provincias), el ex gobernador bajó del estrado a una banca para hacer uso de la palabra. Fue la primera vez que rompió el silencio autoimpuesto desde que dejó la Gobernación, el 11 de diciembre.