-Escuché que desde algunos sectores se pide el estado de sitio. Yo estoy absolutamente en contra. No creo que sea necesario. El estado de sitio sería en este caso para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior y eso no lo vamos a permitir. Cuando veo como vienen trabajando las fuerzas de seguridad me parece que es más que suficiente lo que hacen. Cuando uno ve los operativos que se realizan no aparece una demanda mayor de personal de las fuerzas armadas. Así que no contemplo la posibilidad de decretar el Estado de sitio ni la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior. No creo que sea necesario. Estas tareas que hacemos hoy lo hacemos con mucha eficiencia en el marco legal de la ley de defensa y la de seguridad interior.