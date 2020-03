El presidente Alberto Fernández volvió a referirse a la posibilidad de declarar el estado de sitio si la sociedad no respeta el cumplimiento de la cuerentena obligatoria por el avance del coronavirus. En ese sentido explicó que no hay motivos para declararlo porque en la actualidad, luego del decreto de necesidad y urgencia que firmó el jueves pasado para declarar el aislamiento obligatorio, las fuerzas de seguridad están autorizadas a detener a quienes no cumplan con la restricción.