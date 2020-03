“No creo que se levante en quince días la cuarentena -dijo el gobernador-. Vamos a prepararnos para mucho más tiempo . Y vamos a tener que tomar medidas para la paralización de la economía, porque si no la pandemia te la va a parar pero con más costos y más vidas. Yo me iría concientizando para eso. Ocuparnos solamente de comprar alimentos y de subsistir cada uno en su casa: es la única arma que tenemos en esta guerra. La única manera para que no circule es que no circulemos nosotros”. Asimismo, agregó que, sin ánimos de entrar en polémica, consideraría una irresponsabilidad disponer el cese de la cuarentena con las cifras actuales.